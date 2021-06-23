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أحمد حاتم ينتهي من تصوير مشاهده فى الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتهى الفنان أحمد حاتم من تصوير حلقات الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ، الذى استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فور عرضه على منصة شاهد



وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ" حول ندى طبيبة العيون التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك. ويشارك فى بطولة العمل بجانب أحمد حاتم، النجمة منة شلبي، ومن إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.



يذكر أن أحمد حاتم ينتظر قريباً مسلسل شقة ستة بطولة روبي وإخراج محمود كامل، وفيلمي قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عدد كبير من النجوم، وعروستي الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي السرب، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم.

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