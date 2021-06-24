إبراهيم عيسى: "الإسلاميون بيترعبوا من الفن وطول الوقت بيحاربوه" (فيديو)

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بدور الفن والقوة الناعمة لمصر وعظمة الفن المصري الذي يتزعم الفن العربي، مشيرًا إلى أن الفن يعتبر قوة مؤثرة قادرة على الوصول إلى الوجدان والعقل في أي مكان في العالم لتقديم رسالته وحضارته.





وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء إن معرض في باريس سلط الضوء على نجمات العرب في التاريخ الاجتماعي وإبراز دور الفنانات العرب بداية من أم كلثوم وداليدا.





وأضاف: "حملات الإسلاميين كانت تحاول إجبار الفنانات على الاعتزال واعتبارهن تائبات، وكانوا يقوموا بالتصيد والتنمر والتحرش بالفنانات، ومحاولة تعظيم النموذج الذكوري وسلطة الرجل.



