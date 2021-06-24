حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في ضم نجم الأهلي

بات النجم المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد أهم لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، بعدما تألق بشكل لافت مع القلعة الحمراء.





وشهدت الساعات القليلة الماضية، نية بعض كشافي مانشستر يونايتد لمتابعة أليو ديانج خلال مباراة الترجي المقبلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المارد الأحمر ليس لديه أي معلومات عن رغبة مانشستر يونايتد في شراء أليو ديانج، ولم يصل أي خطاب رسمي بشأن هذا الأمر.





وتابع المصدر، أن العرض الرسمي الوحيد الذي وصل النادي، كان من فريق العين الإماراتي، وتم رفضه وأغلقنا الصفحة تمامًا.





وأشار المصدر، أن الحديث عن عرض من جانب فريق مانشستر يونايتد لضم ديانج كلام على المواقع الرياضية لكن لم يصل الأهلي أي خطاب رسمي للفريق.



