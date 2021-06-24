نجم آرسنال السابق: إنجلترا قادرة على التتويج بكأس أمم أوروبا

أبدى اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا وآرسنال، إيان رايت، ثقته في الحظوظ القوية لـ"الأسود الثلاثة" في التتويج بلقب أمم أوروبا، رغم تحفظه على خط هجوم الفريق.





وقال رايت، الذي سجل تسعة أهداف بقميص إنجلترا، عقب فوز بلاده على التشيك (1-0) "التجارب القوية لم تأت بعد، لكني متفائل بأننا قادرون (على التتويج)".





وأضاف المحلل التلفزيوني، البالغ من العمر 57 عاما "لا نعلم حتى الآن، ما هو أفضل تشكيل لنا في الهجوم، لكن هناك العديد من الجوانب التي تمنحنا التفاؤل".





وكان مدرب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، قد أقر عقب المباراة بأن فريقه لا يتمتع بالمرونة الكافية، لكنه يظهر في العديد من الأوقات كفريق جيد، محققا الهدف وهو تصدر مجموعته بسبع نقاط، مشيدا بالظهور الأول والجيد للاعب بوكايو ساكا في المباراة.





وبعدما تصدرت المجموعة الرابعة، ستلعب إنجلترا مع منتخب ألمانيا وصيف المجموعة السادسة في مباراة ثمن النهائي، التي ستقام على ملعب (ويمبلي) الثلاثاء المقبل.



