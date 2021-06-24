عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020





إكتمل عقد المنتخبات الستة عشر المتأهلة للدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020 وذلك بعد نهاية دور المجموعات اليوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو.





وحسم ستة منتخبات صدارة المجموعات الستة وهم إيطاليا وبلجيكا بالإضافة إلى هولندا وإنجلترا والسويد وفرنسا في الوقت الذي حسم فيه ويلز والدنمارك والنمسا وكرواتيا وإسبانيا والمانيا المركز الثاني في المجموعات الستة.





بينما إستفاد أربعة منتخبات من قاعدة أفضل أصحاب المركز الثالث وهم ويلز والتشيك بالإضافة إلى المنتخب البرتغالي وأوكرانيا.





وتأتي المباريات الثمانية على النحو التالي :-





يوم السبت 26 يونيو

ويلز ضد الدنمارك الساعة 6 مساءً.

إيطاليا ضد النمسا الساعة 9 مساءً.

يوم الأحد 27 يونيو

هولندا ضد التشيك الساعة 6 مساءً.

بلجيكا ضد البرتغال الساعة 9 مساءً.

يوم الاثنين 28 يونيو

كرواتيا ضد إسبانيا الساعة 6 مساءً

فرنسا ضد سويسرا الساعة 9 مساءً

يوم الثلاثاء 29 يونيو

إنجلترا ضد المانيا الساعة 6 مساءً

السويد ضد اوكرانيا الساعة 9 مساءً