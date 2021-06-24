Advertisements
عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020
الخميس 24/يونيو/2021 - 12:10 ص
محمد أيمن
Advertisements
إكتمل عقد المنتخبات الستة عشر المتأهلة للدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020 وذلك بعد نهاية دور المجموعات اليوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو.
وحسم ستة منتخبات صدارة المجموعات الستة وهم إيطاليا وبلجيكا بالإضافة إلى هولندا وإنجلترا والسويد وفرنسا في الوقت الذي حسم فيه ويلز والدنمارك والنمسا وكرواتيا وإسبانيا والمانيا المركز الثاني في المجموعات الستة.
بينما إستفاد أربعة منتخبات من قاعدة أفضل أصحاب المركز الثالث وهم ويلز والتشيك بالإضافة إلى المنتخب البرتغالي وأوكرانيا.
وتأتي المباريات الثمانية على النحو التالي :-
يوم السبت 26 يونيو
ويلز ضد الدنمارك الساعة 6 مساءً.
إيطاليا ضد النمسا الساعة 9 مساءً.
يوم الأحد 27 يونيو
هولندا ضد التشيك الساعة 6 مساءً.
بلجيكا ضد البرتغال الساعة 9 مساءً.
يوم الاثنين 28 يونيو
كرواتيا ضد إسبانيا الساعة 6 مساءً
فرنسا ضد سويسرا الساعة 9 مساءً
يوم الثلاثاء 29 يونيو
إنجلترا ضد المانيا الساعة 6 مساءً
السويد ضد اوكرانيا الساعة 9 مساءً
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements