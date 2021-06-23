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ظهور سيارة هيونداي إلنترا N 2022 الرياضية في صورة تشويقية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:35 م
هيونداي إلنترا N 2022
هيونداي إلنترا N 2022
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ظهرت سيارة هيونداي إلنترا N الرياضية الذي اقترب وقت الإعلان عمها بشكل رسمي، في بعض الصور التشويقية الأولى من الشركة.

تظهر صور إلنترا N بالزوائد الأيروديناميكية واللمسات الحمراء هنا وهناك، وحصلت السيارة على جناح خلفي ومخارج عادم رياضية كبيرة. من المرجح أن تحمل السيارة محرك 2.0 لتر تيربو ينتج 275 حصان مع خيارات ناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيكي.

ويذكر أن الشركة لم تحدد موعد الإعلان عن السيارة بالضبط، ولكنها ستصل خلال أسابيع تمهيداً لطرحها في الأسواق كموديل لعام 2022.

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