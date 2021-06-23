Advertisements

ننشر حكم عدة المرأة التي توفي زوجها قبل الزفاف

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية حكم عدة المرأة التي توفي زوجها قبل الزفاف، وذلك ردا علي سؤال ورد إليها، علي النحو التالي:

إن العدة: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها.

وتجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح، فمن مات عنها زوجها قبل الدخول في نكاح صحيح تجب عليها العدة؛ لوجود سببها وهو وفاة الزوج؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].

وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ"، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ: "قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ" أخرجه الترمذي في "سننه".

والله سبحانه وتعالى أعلم...

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في ضم نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. يوسف الحسيني يدخل في نوبة بكاء على الهواء

منذ ساعتين

عاجل.. الشرقية للدخان تكشف أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعات

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعتين

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

11:32 م

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

11:32 م

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

12:10 ص

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى