النجوم يضيئون حفل جوائز "كتاب ونقاد السينما"



أقامت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة مساء اليوم حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الكبير مصطفى محرم للسينما المصرية 2020 بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر.



وتضمن الحفل استعراض من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، وتوزيع الجوائز على الأفلام والنجوم والسينمائيين الفائزين، وقدم الحفل الإعلامية دينا قنديل، في حضور مجموعة من النجوم منهم خالد الصاوي، إلهام شاهين، عفاف شعيب، والمخرج أمير رمسيس، وخالد زكي، وحسن مالك الذي تسلم جائزة شقيقه أحمد مالك، والمنتج محمد حفظي، والناقد مجدي الطيب، والفنان طارق عبد العزيز، والسيناريست فيصل ندا، والمخرج عماد البهات والممثل و المنتج عمرو القاضي الذي تسلم جائزة رانيا يوسف والسيناريست ناصر عبد الرحمن.





والأفلام التي تنافست للفوز بجوائز المسابقة هي

حظر تجول

صندوق الدنيا

صاحب المقام

الصندوق الأسود

رأس السنة

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة هالة خليل والفنانة يسرا اللوزي والفنان طارق عبد العزيز والناقد السينمائي عصام زكريا.

كما كرم المهرجان مع اسم الكاتب الكبير مصطفي محرم. عدد من رواد السينما المصرية هم الفنانة

عفاف شعيب

وسوسن بدر

والفنان خالد زكي

والكاتب السينمائي فيصل ندا

والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش

والمخرج هاني لاشين

والكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن

والناقد السينمائي مجدي الطيب

والاعلامي إمام عمر

الجوائز

أفضل فيلم: فيلم رأس السنة إنتاج محمد حفظي، شاهيناز العقاد



جائزة لجنة التحكيم الخاصة : المخرج عماد البهات عن فيلم صندوق الدنيا



أفضل مخرج : أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول



أفضل سيناريو : أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول



افضل ممثل : خالد الصاوي عن فيلم صندوق الدنيا



تميز رجال: أحمد مالك عن فيلم

رأس السنة



افضل ممثلة : الهام شاهين عن فيلم حظر تجول

تميز سيدات: رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا



تصوير : مدير التصوير سامح سليم عن فيلم صاحب المقام



موسيقي : امير جادو عن فيلم صندوق الدنيا



مونتاج: المونتير علي خيري عن فيلم رأس السنة



ديكور : رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام



أفضل وجه صاعد رجال: محمود الليثي عن فيلم حظر تجول



ويشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.