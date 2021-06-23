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النجوم يضيئون حفل جوائز "كتاب ونقاد السينما"
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:49 م
ولاء عبد الناصر
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أقامت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة مساء اليوم حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب الكبير مصطفى محرم للسينما المصرية 2020 بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر.
وتضمن الحفل استعراض من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، وتوزيع الجوائز على الأفلام والنجوم والسينمائيين الفائزين، وقدم الحفل الإعلامية دينا قنديل، في حضور مجموعة من النجوم منهم خالد الصاوي، إلهام شاهين، عفاف شعيب، والمخرج أمير رمسيس، وخالد زكي، وحسن مالك الذي تسلم جائزة شقيقه أحمد مالك، والمنتج محمد حفظي، والناقد مجدي الطيب، والفنان طارق عبد العزيز، والسيناريست فيصل ندا، والمخرج عماد البهات والممثل و المنتج عمرو القاضي الذي تسلم جائزة رانيا يوسف والسيناريست ناصر عبد الرحمن.
والأفلام التي تنافست للفوز بجوائز المسابقة هي
حظر تجول
صندوق الدنيا
صاحب المقام
الصندوق الأسود
رأس السنة
وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة هالة خليل والفنانة يسرا اللوزي والفنان طارق عبد العزيز والناقد السينمائي عصام زكريا.
كما كرم المهرجان مع اسم الكاتب الكبير مصطفي محرم. عدد من رواد السينما المصرية هم الفنانة
عفاف شعيب
وسوسن بدر
والفنان خالد زكي
والكاتب السينمائي فيصل ندا
والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش
والمخرج هاني لاشين
والكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن
والناقد السينمائي مجدي الطيب
والاعلامي إمام عمر
الجوائز
أفضل فيلم: فيلم رأس السنة إنتاج محمد حفظي، شاهيناز العقاد
جائزة لجنة التحكيم الخاصة : المخرج عماد البهات عن فيلم صندوق الدنيا
أفضل مخرج : أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول
أفضل سيناريو : أمير رمسيس عن فيلم حظر تجول
افضل ممثل : خالد الصاوي عن فيلم صندوق الدنيا
تميز رجال: أحمد مالك عن فيلم
رأس السنة
افضل ممثلة : الهام شاهين عن فيلم حظر تجول
تميز سيدات: رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا
تصوير : مدير التصوير سامح سليم عن فيلم صاحب المقام
موسيقي : امير جادو عن فيلم صندوق الدنيا
مونتاج: المونتير علي خيري عن فيلم رأس السنة
ديكور : رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام
أفضل وجه صاعد رجال: محمود الليثي عن فيلم حظر تجول
ويشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.
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