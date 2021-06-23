ما لا تعرفه عن اليوم الشمسي.. معلومات شيقة

هل تعلم لماذا يتكون اليوم من 24 ساعة، لا أكثر ولا أقل؟ ان حركة الشمس والكواكب الأخرى وأقمارها والنجوم معقدة للغاية.





فالقمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس، والشمس تدور حول مجرتنا، وكل هذه الأجرام تدور حول نفسها.



