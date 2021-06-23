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ما لا تعرفه عن اليوم الشمسي.. معلومات شيقة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هل تعلم لماذا يتكون اليوم من 24 ساعة، لا أكثر ولا أقل؟ ان حركة الشمس والكواكب الأخرى وأقمارها والنجوم معقدة للغاية. 

فالقمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس، والشمس تدور حول مجرتنا، وكل هذه الأجرام تدور حول نفسها. 

ولكن الزمن الذي تستغرقه الأرض في الدوران حول محورها مرة واحدة بالنسبة للشمس هو 24 ساعة، وفي هذه الفترة، تتحرك الأرض مسافة معينة من رحلتها حول الشمس، لذلك يسمى يومنا باليوم الشمسي.

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