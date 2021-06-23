عاجل.. الشرقية للدخان تكشف أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، عن أن أغلبية العاملين في الشرقية للدخان لا يدخنون، لافتًا إلى أنه لا يدخن، معلقًا: "جربت سيجارة أو اثنتين أيام الجامعة ومعجبتنيش".





وتابع "أمان"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "صورة الصرصار على علبة السجائر الوحيدة اللي عاملة مشكلة مع الناس، ولكن مأثرتش على نسبة البيع".



