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عاجل.. الشرقية للدخان تكشف أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:45 م
أمنية فوزي
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كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، عن أن أغلبية العاملين في الشرقية للدخان لا يدخنون، لافتًا إلى أنه لا يدخن، معلقًا: "جربت سيجارة أو اثنتين أيام الجامعة ومعجبتنيش".
وتابع "أمان"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "صورة الصرصار على علبة السجائر الوحيدة اللي عاملة مشكلة مع الناس، ولكن مأثرتش على نسبة البيع".
ولفت إلى أن أرخص علبة سجائر سعرها 17 جنيه ونصف، منهم 14 جنيها ضرائب، وأن كل أنواع السجائر ستزيد 50 قرشًا في الأسبوع الأول من يوليو، مؤكدًا أن مصر من أقل الدول التي تفرض نسبة ضرائب على السجائر.
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