Advertisements

"فلسفة البلوك".. جديد محمد عبدالرحمن بمعرض القاهرة للكتاب"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements
يتناول الكتاب تحليل سلوكيات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتغيرات التي لم تكن تحدث إلا في ظل اندماج الفضاء الإلكتروني مع الحياة الواقعية، بالإضافة إلى رصد آثار الاندماج وكيف حال بين الإنسان ومن حوله، بل وأحيانا بينه وبين نفسه.


"فلسفة البلوك" بمثابة تشريح حقيقي لما فعلته السوشيال ميديا بالمستخدمين، وكيف أدت لانغماس البعض في أعماق المنصات مع فقدان القدرة على الخروج منها، فضلا عن دعمها لأنماط معينة من الشخصيات، وطرحها لمفردات جديدة في التعامل الإنساني. ورغم أنه من الصعب وضع تصنيف دقيق لطبيعة نشاط المستخدمين، خصوصا عبر مدى زمني طويل، لكن الكتاب توقف أمام ثلاث فئات إحداها نجت من تداعيات "فلسفة البلوك".


اختار الكاتب محمد عبدالرحمن أن يوثق في الكتاب أفكارا واتجاهات رصدها بعد تأمل طويل وتجارب عديدة سمحت له بها مهنته، الصحافة، التي من المفترض أن تجعل صاحبها يتعامل مع كل شيء على أنه موضوع يجب أن يخرج منه بجديد يقدمه للناس. 


رصد عبدالرحمن في "فلسفة البلوك" كيفية تحكم صناع المنصات في وصول أخبار وتفاصيل معظمها سلبية إلى المتصفحين، من خلال «خوارزميات» باتت تحدد ماذا نرى ومع ماذا نتفاعل، فيما المستخدم مسلوب الإرادة يظن بأنه بـ :"التمرير المستمر" سيجد ما يسعده ويكتشف ما يجهله، بينما هو في الحقيقة يقلل فرص العودة من أعماق تلك المنصات التي يذهب إليها الكثيرون حاليا في رحلة بلا عودة. 


جدير بالذكر محمد عبدالرحمن فهو كاتب صحفي وناقد فني، له العديد من المقالات في تحليل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام. 


وأسس موقع إعلام دوت كوم 2014، وغطى العديد من المهرجانات الفنية الدولية و لديه إسهامات في كتابة القصة القصيرة، فضلا عن تقديمه لورش ودورات تدريبية في الصحافة الرقمية. 


 صدر له "الكتاب صفر" عن كواليس العمل الصحفي في فبراير 2018.
"فلسفة البلوك".. جديد محمد عبدالرحمن بمعرض القاهرة للكتاب"
"فلسفة البلوك".. جديد محمد عبدالرحمن بمعرض القاهرة للكتاب"

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعتين

حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في ضم نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الشرقية للدخان تكشف أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. يوسف الحسيني يدخل في نوبة بكاء على الهواء

منذ ساعتين و 6 دقيقة

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ ساعة و 7 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

منذ نصف ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

11:32 م

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

11:32 م

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

12:10 ص

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى