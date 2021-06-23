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الرباط تشهد انطلاق المنتدى الدولي حول ريادة الأعمال النسائية بتنظيم من الإيسيسكو

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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انطلقت في الرباط يوم أمس ، أعمال المنتدى الدولي حول ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة الذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمشاركة وزراء ومسؤولين وسفراء وخبراء وسيدات أعمال.
ويهدف المنتدى الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى التعريف بسيدات الأعمال الناجحات، وتبادل الآراء حول تشجيع مشاركة المرأة في ريادة الأعمال.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى، تنظيم ندوة دولية تشارك فيها خبيرات وأكاديميات وصانعات قرار في مجال ريادة الأعمال النسائية، وورشات عمل لرائدات أعمال المستقبل، إضافة الى إنتاج مقاطع فيديو ودراسات جدوى، لإبراز أفضل الممارسات والوسائل لتشجيع المرأة على مواصلة العمل في مجال ريادة الأعمال.

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الرباط الايسيسكو

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