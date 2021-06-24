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إبراهيم عيسى: يبدو أن الشعب المصري يعاني من الزهايمر (فيديو)

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:46 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
شيماء حسن
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استنكر الإعلامي إبراهيم عيسى، من عدم الاحتفالية بعيد جلاء الإنجليز عن مصر والذي دام 57 عامًا منذ عام 1882 وحتى 18 يونيو 1956.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" الأربعاء: "إزاي منحتفلش بعيد الحرية الكاملة لمصر، إزاي ننسى عيد وطني بالمنظر ده، يبدو أننا شعب يعاني من الزهايمر".

وأضاف: "لا الإعلام ولا الدولة ولا الشعب ولا الأحزاب ولا الصحافة افتكرت الاحتفال بذكرى جلاء الإنجليز عن مصر"، مؤكدًا أن 18 يونيو يوم جلاء آخر جندي إنجليزي من أرض مصر هو الأعظم في تاريخ مصر.

وأكد أن العيد الوطني يحظى بإجماع كافة الشعب بجميع طوائفه، على حدث ما، أو يوم معين، بالإضافة إلى أنه يوحدهم وجدانيًا.

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