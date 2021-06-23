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إصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلى وحالات اختناق فى مواجهات بنابلس

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
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 أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن، شرق نابلس.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش، بأن المواجهات اندلعت في ثلاث مناطق بالقرية، أصيب خلالها شاب برصاصة "مطاطية" في قدمه، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، طفلا وأصابت آخرين بالاختناق، خلال اقتحامها حديقة للأطفال في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، بعد أن اقتحموا الحديقة، وألقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الأهالي والأطفال في المكان، مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، على فعالية سلمية نظمها أهالي الشهداء وعدد من النشطاء في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، لرسم أكبر جدارية للشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، بينهم الشهيدة مي عفانة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب المشاركين في الفعالية التي نظمت قرب جدار الفصل العنصري، مما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

واستشهدت عفانة في السادس عشر من الشهر الجاري، قرب بلدة حزما، وهي تقطن بلدة أبو ديس.

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