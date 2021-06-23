نشرة حوادث "الفجر".. حريق يلتهم مبنى بمجلس الدولة وآخر خلف وزارة الزراعة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا إندلع في قطعة أرض خلف وزارة الزراعة مساء اليوم الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة، وقررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته.





كشف تقرير الطب الشرعى فى واقعة التعدى على طالب بتشويه وجه وجسده بسلاح أبيض " موس " لسرقته هاتفه المحمول بالاكراه بمنطقة المرج، أن المجنى عليه به أصابات عديدة، وبه يوجد جرح غائر 4 سم بالذراع اليسرى وقطع بالوتر، وجرح بالأنف به 3 غرز.





انتقل اليوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري «السيد المستشار النائب العام» ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» إلى مقر (سفارة جمهورية مصر العربية) لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس)، وكان في صحبة الوفد «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار»، و«مدير الإدارة العامة للآثار المستردة»؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة





صعوبات وتحديات يواجهها نحو 75 رجلا من قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد حريق إلتهم البدروم والطابقي الأرضي والأول مرتفع، داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بشارع أحمد نسيم بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.



