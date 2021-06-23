فوائد تناول التفاح للأطفال.. يساعد على النمو ويحمي الرئتين

تعتبر فاكهة التفاح من الفواكه المحببة لدى الأطفال، وله فوائد مميزة يجب على الأم معرفتها لتقديمه للأطفال بشكل مستمر، فهو يساعدهم على النمو، ومن الفوائد ما يلي:-





- يساعد في نموه بشكلٍ سليمٍ.





- يحمي الرئتين ويزيد من كفاءة عملهما.





- مضاد للتسمم، الذي يصيب الطفل جراء الهواء الملوث الذي قد يستنشقه.





- يزيد من قوة اللثة والأسنان، ويحميهما من الالتهابات الناتجة بفعل البكتيريا والجراثيم.





- يساعد في تنظيف الأسنان وتطهير الفم بسبب الألياف الموجودة فيه.





- مقاوم للبكتيريا المسببة للتسوس.





- يقي الطفل من أمراض الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال.





- يزيد من تنظيم عملية الهضم، ويحمي الطفل من الإصابة بالبواسير.





-ـ يقوِّي جهاز المناعة، ويقي من الأمراض الصدرية والربو والسرطان بسبب كميات الألياف الكبيرة الموجودة فيه، وفيتامين "سي".





- يعمل على تحفيز إنتاج مادة الأنسولين في الجسم بسبب احتوائه على مادة "البكتين".



