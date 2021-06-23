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فوائد تناول التفاح للأطفال.. يساعد على النمو ويحمي الرئتين

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعتبر فاكهة التفاح من الفواكه المحببة لدى الأطفال، وله فوائد مميزة يجب على الأم معرفتها لتقديمه للأطفال بشكل مستمر، فهو يساعدهم على النمو، ومن الفوائد ما يلي:-

- يساعد في نموه بشكلٍ سليمٍ.

- يحمي الرئتين ويزيد من كفاءة عملهما.

- مضاد للتسمم، الذي يصيب الطفل جراء الهواء الملوث الذي قد يستنشقه.

- يزيد من قوة اللثة والأسنان، ويحميهما من الالتهابات الناتجة بفعل البكتيريا والجراثيم.

- يساعد في تنظيف الأسنان وتطهير الفم بسبب الألياف الموجودة فيه.

- مقاوم للبكتيريا المسببة للتسوس.

- يقي الطفل من أمراض الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال.

- يزيد من تنظيم عملية الهضم، ويحمي الطفل من الإصابة بالبواسير.

-ـ يقوِّي جهاز المناعة، ويقي من الأمراض الصدرية والربو والسرطان بسبب كميات الألياف الكبيرة الموجودة فيه، وفيتامين "سي".

- يعمل على تحفيز إنتاج مادة الأنسولين في الجسم بسبب احتوائه على مادة "البكتين".

- يساعد على تقليل نسب الكوليسترول الضار في جسم الطفل.

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