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فوائد تناول التفاح للأطفال.. يساعد على النمو ويحمي الرئتين
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:51 م
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تعتبر فاكهة التفاح من الفواكه المحببة لدى الأطفال، وله فوائد مميزة يجب على الأم معرفتها لتقديمه للأطفال بشكل مستمر، فهو يساعدهم على النمو، ومن الفوائد ما يلي:-
- يساعد في نموه بشكلٍ سليمٍ.
- يحمي الرئتين ويزيد من كفاءة عملهما.
- مضاد للتسمم، الذي يصيب الطفل جراء الهواء الملوث الذي قد يستنشقه.
- يزيد من قوة اللثة والأسنان، ويحميهما من الالتهابات الناتجة بفعل البكتيريا والجراثيم.
- يساعد في تنظيف الأسنان وتطهير الفم بسبب الألياف الموجودة فيه.
- مقاوم للبكتيريا المسببة للتسوس.
- يقي الطفل من أمراض الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال.
- يزيد من تنظيم عملية الهضم، ويحمي الطفل من الإصابة بالبواسير.
-ـ يقوِّي جهاز المناعة، ويقي من الأمراض الصدرية والربو والسرطان بسبب كميات الألياف الكبيرة الموجودة فيه، وفيتامين "سي".
- يعمل على تحفيز إنتاج مادة الأنسولين في الجسم بسبب احتوائه على مادة "البكتين".
- يساعد على تقليل نسب الكوليسترول الضار في جسم الطفل.
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