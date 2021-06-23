أول تعليق لابنة محمد حلاوة بعد أزمة ياسمين عبد العزيز مع ريهام حجاج







وجهت ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة، رسالة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد مناوشات كثيرة بينها وبين الفنانة ريهام حجاج.





ونشرت عبر خاصية الاستوري على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة"اوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. انتي اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير".





وتابعت "الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. انتي اللي قاطعانا عن أخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك".