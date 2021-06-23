الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان: اقتربنا من تجاوز دخل قناة السويس للموازنة العامة

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، عن أن دخل الشركة 70 مليار جنيه، متابعًا: "اقتربنا من تجاوز دخل قناة السويس للموازنة العامة".





ولفت "أمان"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الدولة لم تفقد "بيضة ذهب" بتحويلنا من شركة قطاع أعمال إلى شركة مساهمة ولكن العكس صحيح.





كما كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، عن أن أغلبية العاملين في الشرقية للدخان لا يدخنون، لافتًا إلى أنه لا يدخن، معلقًا: "جربت سيجارة أو اثنتين أيام الجامعة ومعجبتنيش".





وتابع "أمان": "صورة الصرصار على علبة السجائر الوحيدة اللي عاملة مشكلة مع الناس، ولكن مأثرتش على نسبة البيع".



