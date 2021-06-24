الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المقاصة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد والتأهل لنصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر للمقاصة المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 58 نقطة.