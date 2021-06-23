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لعروس العيد.. مكونات بسيطة لإنقاص الوزن قبل الزفاف

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعتبر خليط "القرفة والعسل" من أفضل الطرق لإنقاص الوزن في وقت قياسي، وخاصة قبل الزفاف ويُساهم خلطهما في خسارة نحو ثلاثة كيلوغرامات أسبوعيًّا، شريط شرب هذا الخليط مرَّتين في اليوم.

فوائد القرفة والعسل في إنقاص الوزن

- يحتوي العسل على مضادات الأكسدة والإنزيمات ذات التأثير الإيجابي على الصحَّة، أمَّا القرفة فتُحفِّز عمليَّة الأيض وتُساعد في خفض مستوى الـ"كوليسترول"، وخلط هذين المكوِّنين يقود إلى نتائج مذهلة في مجال إنقاص الوزن وفي وقت قياسي، مقارنًة بوسائل التنحيف الأخرى.

- شرب خليط القرفة والعسل يمنع تشكُّل الدهون وتراكمها في مناطق مختلفة بالجسم، حتَّى إذا استمر الفرد في تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية. 

- ويُساهم المشروب المذكور في خسارة بوصة على الأقلِّ من محيط الخصر والأرداف، وهو يُطهِّر الجسم، لا سيَّما جهاز الهضم من البكتيريا، ويُقوِّي جهاز المناعة، وبالتالي يمنع الإصابة بالعدوى، كما يُهدئ ويُحسِّن المزاج، ويمدُّ الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها.

- يُقلِّل خليط القرفة والعسل نسبة الـ"كوليسترول" بالجسم، ويحمي القلب والشرايين من الإصابة بالأمراض.

خليط القرفة والعسل

لإعداد خليط القرفة والعسل تُضاف بودرة القرفة (نصف الملعقة الكبيرة) إلى الماء الساخن (كوب). وعندما يبرد هذا الخليط، يُضاف العسل العضوي (ملعقة كبيرة)، مع التحريك جيِّدًا. 

في الصباح

يُشرب هذا الخليط صباحًا، وتحديدًا قبل ثلاثين دقيقة من موعد وجبة الفطور، ما يُنشِّط جهاز الهضم ويُحفِّز عمليَّة الهضم ويمنح الطاقة.

الفترة الفاصلة بين الوجبات

يُشرب خليط القرفة والعسل في الفترة الفاصلة بين الوجبات، وذلك للحدِّ من الشعور بالجوع.

قبل ممارسة الرياضة

يُفيد شرب خليط القرفة والعسل قبل ممارسة الرياضة، إذ يجعل تمرينات القلب أكثر فعاليَّة، فالعسل يُساعد في مواصلة التمرينات، كما أن القرفة تُحفِّز عمليَّة الأيض.

قبل الخلود إلى النوم

قد تكون المرحلة الفاصلة بين تناول العشاء والخلود إلى النوم الأكثر صعوبةً في ما يتعلق بإنقاص الوزن. لذا، يُشرب خليط القرفة والعسل، إذ هو يحدُّ من الحاجة الشديدة إلى تناول الطعام ليلًا، ويُساعد في النوم بشكل أفضل من دون التعرُّض إلى "مُضايقات الجوع".

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