"التموين": لن نضيف أي مواليد جُدد إلا لفئة واحدة

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن المواطن الذي يحصل على راتب يقدر بـ2400 أو معاش يقدر بـ1500 جنيه، سيكون له الحق في استخراج البطاقة التموينية، بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو المقبل.





وتابع "مدكور"، خلال تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، أن المواطن الذي ليس لديه أي بيانات على منظومة التموين، ويحصل على الحد الأدنى للأجور، يحق له استخراج بطاقة تموينية جديدة كأربع أفراد بحد أقصى، تضم زوجة واحدة فقط، ومن يتمتع ببطاقة تموينية خلال الفترة الحالية، ولديه أقل من أربع أفراد على البطاقة، فله الحق في الزيادة بحد أقصى أربع أفراد.





ولفت إلى أن وزارة التموين لن تقوم بإضافة أي مواليد أو أشخاص لبطاقة التموين من تلقاء نفسها، معقبًا: "لازم المواطن يطلب من خلال بوابة مصر الرقمية، أو من خلال أحد مكاتب التموين"، موضحًا أن الوزارة أطلقت خدمة ايصال البطاقة التموينية للمنازل على موقع "مصر الرقمية"، مقابل سداد رسوم خدمة تقدر بـ23.5 جنيه لصالح هيئة البريد.



