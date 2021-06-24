أسعار الذهب اليوم الخميس 24-6-2021.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، ليربح سعر الجرام زيادة بنحو 3 جنيهات بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بلغ 45 جنيها للجرام خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك عى خلفية تراجع أسعار الذهب العالمية بأكثر من 3% لتخسر الأونصة أكثر من 100 دولار في تداولات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

الذهب من عيار 21 سعر 773 جنيها.

سجل عيار 18 سعر 662.25 جنيه.

الذهب عيار 24 سعر 883.5 جنيه.

الجنيه الذهب بـ6184 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعدما تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت ليتراجع الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.





وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1782.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 1782.40 دولار.









ويتجه الذهب للارتفاع بفضل توقعات لأسعار فائدة منخفضة مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وتراجع الذهب ستة في المائة الأسبوع الماضي إثر لهجة تميل إلى التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي في اجتماعه وإشارته لرفع أسعار الفائدة في 2023.





وبحسب "رويترز"، أعاد باول في تصريحاته أمس التأكيد على عزم تشجيع تعاف "واسع وشامل" لسوق العمل وألا يكون رفع أسعار الفائدة مستندا لمخاوف من تضخم في المستقبل فحسب.





وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 في المائة إلى 25.93 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.5 في المائة إلى 2595.96 دولار، بينما صعد البلاتين 0.9 في المائة إلى 1089.16 دولار.



