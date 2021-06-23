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13 خطوة للتعامل مع الزوج الكتوم.. استخدميهم

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعاني بعض الزوجات من صفة الكتمان لدى أزواجهن، وقد تتطور هذه الصفة عند الزوج بأن يُمضي أياماً طويلة دون أن يتحدث مع زوجته في أمر مفيد، ما يؤثر سلباً على العلاقة الزوجية.

ولتتمكَّن الزوجة من مساعدة زوجها على التخلص من هذه الصفة، يجب عليها اتباع الأساليب التي ذكرتها ليلى السلامة، الاختصاصية الاجتماعية، في حديثها عن التعامل مع الزوج الكتوم:

1- الصبر على الزوج، لأن بعض الطباع تحتاج إلى وقت لتغييرها.

2- على الزوجة معرفة شخصية زوجها لتضع الحلول المناسبة للتغلب على حالة الفتور التي يعيشها الزوج.

3- إظهار أهميته الكبيرة لديكِ من خلال تخصيص وقتٍ له، وعدم إعطاء وقتكِ كله للعمل والأطفال، لأن ذلك قد يُشعره بالفراغ.

4- الاهتمام بمظهرك أمامه، ومشاركته اهتماماته وهواياته.

5- تجنُّب الحديث معه أثناء انشغاله بعملٍ يحبه، أو ممارسة هوايته.

6- تشاوري معه في أي مشكلة تواجهكِ، واطلبي رأيه.

7- شجِّعيه وامدحيه عندما يفعل شيئاً إيجابياً.

8- ابعثي له رسائل عاطفية، فذلك سيساعده على التجاوب والتواصل معكِ باستمرار، وعبِّري فيها عن حبكِ الكبير له.

9- عدم الإلحاح عليه دائماً، وتركه يفعل ما يريد بهدوء وذكاء.

10- إظهار الاهتمام بما يلفته من مواضيع، وسؤاله عنها.

11- لا تتحدثي أمامه عن الأمور التي تهم المرأة إلا بشكل موجز، وعندما يطلب منك.

12- كوني لطيفةً معه، ولا تلوميه عندما يحكي لكِ عن موقف ما، أو خطأ في العمل، أي كوني صديقةً له.

13- تجنَّبي انتقاده دائماً، وانصحيه بلطف.

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