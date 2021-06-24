كيف أصبحت ألمانيا قلعة للإخوان؟ إبراهيم عيسى يُجيب (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ألمانيا هي قلعة الإخوان، مشيرًا إلى أن ألمانيا النازية شهدت استخدام الإسلام السياسي وأن هذا التنظيم مقره ألمانيا.



وأوضح "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أن ألمانيا عندما أرادت أن تنشي كلية قامت بشراء 12 ألف كتاب إسلامي من مصر، لكون مصر تقدم العلم والدعوة الحقيقية والعمق والفهم والمعرفة.



وأضاف: "الإخوان سيطروا على المساجد في ألمانيا من قبل الأتراك والمصريين، وكانت تحتفي بالمهاجرين والمحكوم عليهم في دولهم نتيجة تطرفهم".



وتابع: "مسجد ميونخ حوله الإخوان إلى كعبة وقلعة لانتشار الفكر الإخواني في أوروبا والسيطرة على مساجد المسملين في أوروبا، وتكاد أن تكون ميونخ عاصمة أوروبا للإخوان".



وتابع: "ألمانيا وأوروبا انتبهوا لتطرف الإخوان، وسيطرة الأتراك على المساجد والمنصات الإسلامية في أوروبا وهيمنتهم على أوروبا"، مؤكدا أن هذا الوجه تفكك واكتشفوا ما يصنعه الإخوان من الإرهاب.

