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نصائح وإرشادات لتجنب جروح والتهابات مابعد حلاقة الذقن

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" في السطوري التالية بعض النصائح الذي يجب على الرجل اتباعها، لتجنب جروح والتهابات مابعد حلاقة الذقن، بحسب موقع "trueremedies".

نصائح وإرشادات لتجنب جروح والتهابات مابعد حلاقة الذقن

1- يُفضل حلاقة الذقن في النهار قبل الإفطار، وليس في المساء، لأن المضغ في الصباح، يدفع الدم إلى الفك، حول الشفتين، مما يساعدان على تقليل التعرض للالتهابات التي قد تسببها الشفرة.

2- تجنب حلق الذقن بسرعة، دون العناية بالبشرة، حتى لا تعرض وجهك للجروح الناتجة عن استخدامك للشفرة.

3- وضع كريم الحلاقة على الوجه، مع التدليك بفرشاة مخصصة لذلك مبللة بالمياه الساخنة، ثم البدء في حلاقتك باستخدام الشفرة، ولكن بلطف، لتجنب ترك علامات التمدد على الجلد.

4- تجنب حلق الذقن على بشرة جافة، دون استخدام الكريم، لأن ذلك قد يعرضك لجروح، وآلام، وتهيج الجلد، ومن الممكن أن يؤدي إلى ظهور حب شباب خفيف حول منطقة الحلاقة.

5- وضع كمية قليلة جدًا من كريم الحلاقة على الذقن، قبل استخدام الشفرة، قد يعرضها للالتهابات، فالأفضل استخدام مزيد من هذا المرطب.

6- عليك معرفة الأماكن الحساسة في وجهك، التي تتعرض للجروح دائما، فإنها تختلف من شخص لآخر، وذلك لحلاقتها بهدوء باستخدام الشفرة، لتجنب التهابها.

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