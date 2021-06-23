يقدم موقع "لافام" في السطوري التالية بعض النصائح الذي يجب على الرجل اتباعها، لتجنب جروح والتهابات مابعد حلاقة الذقن، بحسب موقع "trueremedies".





نصائح وإرشادات لتجنب جروح والتهابات مابعد حلاقة الذقن





1- يُفضل حلاقة الذقن في النهار قبل الإفطار، وليس في المساء، لأن المضغ في الصباح، يدفع الدم إلى الفك، حول الشفتين، مما يساعدان على تقليل التعرض للالتهابات التي قد تسببها الشفرة.





2- تجنب حلق الذقن بسرعة، دون العناية بالبشرة، حتى لا تعرض وجهك للجروح الناتجة عن استخدامك للشفرة.





3- وضع كريم الحلاقة على الوجه، مع التدليك بفرشاة مخصصة لذلك مبللة بالمياه الساخنة، ثم البدء في حلاقتك باستخدام الشفرة، ولكن بلطف، لتجنب ترك علامات التمدد على الجلد.





4- تجنب حلق الذقن على بشرة جافة، دون استخدام الكريم، لأن ذلك قد يعرضك لجروح، وآلام، وتهيج الجلد، ومن الممكن أن يؤدي إلى ظهور حب شباب خفيف حول منطقة الحلاقة.





5- وضع كمية قليلة جدًا من كريم الحلاقة على الذقن، قبل استخدام الشفرة، قد يعرضها للالتهابات، فالأفضل استخدام مزيد من هذا المرطب.



