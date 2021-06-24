شريف سلامة يواصل تصوير مشاهده فى مسلسل "ورق التوت"









وينتمي مسلسل ورق التوت إلى نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم : فادي سمير حنا، محمد فوزي عبدالرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته خالد أنور، ثراء جبيل، وسلوى عثمان، ومعتز هشام، ومصطفى منصور، وسمر علام، وأحمد ثابت ومحمد أشرف.











يذكر أن شريف سلامة شارك مؤخراً، في مسلسل “لحم غزال”، بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.

يواصل الفنان شريف سلامة، تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد “ورق التوت” وذلك في منطقة الهرم برفقة فريق العمل.