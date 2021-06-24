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لطلاب الصف الثالث الثانوي.. ماذا تفعل حال غلق "التابلت"؟
الخميس 24/يونيو/2021 - 12:15 ص
ريما خليفة
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أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهاز "التابلت" لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، ولكن هناك بعض الطلاب في الصف الثالث الثانوي أُغلقت أجهزتهم أيضا.
وردت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم قائلة: الطلاب الذين تم غلق التابلت لهم ليسوا في الصف الثالث الثانوى ولو هناك طلبة بالفعل في الصف الثالث يجب ابلاغ أخصائي التطوير بالمدرسة فورا بالبيانات لإرسالها للوزارة.
وأضاف أن البيانات هي: الاسم وكود الطالب والايميل وسنة الدفعة والرقم القومي وشرح المشكلة تحديدا ومن ثم تُحل المشكلة.
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