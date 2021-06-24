"حياة كريمة" تنطلق على دقات طبول الحرب.. تعرف على أبرز مشاريع تنمية سيناء

رغم أن دقات طبول الحرب على الإرهاب في سيناء ما زالت تدوي، إلا أن الدولة بدأت أيضا في تنمية أرض الفيروز بعدد من المشاريع نعرضها لكم في السطور التالية.





ميناء العريش

جذب ميناء العريش البحري العديد من العمالة وفتح العديد من فرص العمل لأهالي مدينة العريش بشمال سيناء خاصة بعد تطويره وتجهيز على أعلى مستوى ورفع كفاءته بهدف جعله يضاهي وينافس الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر المتوسط.





ومع اكتمال عملية التطوير تم توفير آلاف فرص العمل لصالح أهالي شمال سيناء وسيعمل الميناء على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح آفاق جديدة للعمل إلى جانب مناطق لوجستية داخل الميناء.





وسيتم العمل أثناء التصدير في الميناء على ثلاث مراحل، وتم ربطه بعدد من الطرق كما تم إنشاء مرسى للصيادين برمانة بالإضافة إلى تطوير بحيرة البردويل وتطوير موانئ الطور وشرم الشيخ ورفع كفاءتهم بهدف منافسة الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر المتوسط.





وبعد اكتمال عملية التطوير، تم توفير آلاف فرص العمل لصالح أهالي جنوب سيناء وسيعمل الميناء على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح آفاق جديدة للعمل.





المنطقة الصناعية

أما المنطقة الصناعية للصناعات الثقيلة في وسط سيناء، كانت من أجل الاستفادة من خيرات أرض سيناء من معادن وإمكانيات ضخمة، مثل الزجاج والكريستال والرخام والجرانيت.





وأوقفت الدولة تصدير الخامات وأنشئت أكبر مجمع للصناعات الثقيلة في المليز، كما تم إنشاء منطقة صناعية ضخمة في مدينة بئر العبد وجارٍ إنشاء العديد من المصانع فيها، كما تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمنت بالعريش بإضافة خطين إنتاج وبالتالي تم استقدام عمال للخطوط الجديدة.





وفي مجالات الإسكان وجد أبناء البدو في تلك المناطق فرص عديدة للعمل بها، فالهيئة الهندسية مكلفة بإنشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 منزل بدوي، في شمال ووسط سيناء، جرى الانتهاء من 2000 وحدة سكنية بالكامل في مدينة المساعيد بالعيش.





إلى جانب و12 ألفًا و266 وحدة في المرحلة الأولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة، كما تم تنفيذ إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية و400 منزل بدوي.





إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء