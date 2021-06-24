قائمة حرس الحدود استعدادا لكفر الشيخ





يستضيف إستاد حرس الحدود بالمكس ظهر اليوم مباراة حرس الحدود وكفر الشيخ التي تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة وعشرون وقبل الأخيرة من المجموعة الثالثة من القسم الثاني والتي تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



ويدخل حرس الحدود هذه المباراة وهو يسعى إلى الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة والصعود إلى دوري الأضواء والشهرة فنجح حرس الحدود أن يتربع على عرش المجموعة بعد أن جمع 61 نقطة بينما يحاول كفر الشيخ الفوز في مباراة اليوم من أجل الوصول إلى منطقة الأمان والهروب من الهبوط إلى الدرجة الثالثة حيث يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 28.



وقد أعلن محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود عن قائمة الفريق استعدادًا لهذه المباراة وضمت 20 لاعبًا جاءت أسمائهم كالتالي:



حراسة المرمى: علي فرج _ محمد فوزي.



الدفاع: محمد رضا _ محمد عبد الله حكه_ مصطفي جمعة _ محمود جمعة _ محمود عبده _ خالد سامي.



الوسط: حامد خالد الجابري _ غريب ياسر _ أحمد فيلكس _ وليد عادل _ أحمد قطاوي _ مصطفي امين



الهجوم: محمد عيد _ محمود أبو جودة _ مصطفى زيكو _ يوسف علاء _ مصطفي صبحي _ أحمد حسني.