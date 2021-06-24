أستاذ المناعة: لا يجب الانخداع بانخفاض إصابات كورونا

قال عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إنه لا يجب الانخداع بانخفاض أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، مضيفًا "من الوارد حدوث موجة رابعة".



وأضاف "مصباح" خلال حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "يجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وانخفاض أعداد الإصابات اليومية لو كانت مع الوصول إلى تطعيم من 60 أو 70% من المصريين كنا ممكن نقول وقتها إننا انتصرنا على الفيروس".



وتابع: "لازم نخاف من متحور دلتا لأنه أكثر انتشارًا بزيادة 60% عن العدوى العادية، ولكنه ليس أكثر شراسة"، مؤكدًا أن الحصول على الجرعة الأولى من التطعيم ليست كافية لإنتاج الأجسام المضادة والوقاية من الفيروس أو حدوث تفاعل مع الجهاز المناعي وهو ما يحدث بعد الجرعة الثانية من التطعيم.

