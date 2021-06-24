أسامة ربيع: توقيع اتفاق التسوية النهائية لأزمة السفينة ايفرجيفن في احتفالية كبيرة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الوصول إلى اتفاق مبدئي بخصوص مفاوضات التعويض لأزمة السفينة ايفرجيفين بما يحافظ على حقوق مصر كاملة، مع الحفاظ على علاقات مصر مع الشركة وعملائها وعلاقتها المتميزة مع دولة اليابان.



وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "سنوقع اتفاق التسوية النهائية لأزمة السفينة ايفرجيفن في احتفالية كبيرة، ونتوقع توقيع هذه التسوية منتصف الأسبوع المقبل، وفور التوقيع على الاتفاقية سيتم السماح للسفينة بمغادرة قناة السويسط.



وأشار إلى أن قناة السويس حققت نمو بنسبة 16% خلال مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن هناك العديد من المشروعات لتقديم خدمات متميزة للعملاء واستقبال أكبر عدد من السفن.



وفي تصريحات سابقة أعلن رئيس هيئة قناة السويس، عن الوصول إلى اتفاق مبدئي مع مسئولي شركة ايفرجيفن المالكة للسفينة التي جنحت في قناة السويس في مارس المقبل لتسوية التعويضات بما يحفظ حقوق مصر دون تقديم أي تنازلات.



وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "توصلنا إلى اتفاق مبدئي، بعد 10 إلى 12 يوم من المفاوضات الجادة وتم التوصل إلى تسوية نهائية تحافظ على حقوق مصر كاملة مع الحفاظ على العلاقات بين عملاء القناة وشركائها وعلاقاتها الاقتصادية مع دولة اليابان".



وأضاف "قمنا بتحريك السفينة في 6 أيام، واستمرت المفاوضات لشهور، ولكن بعد التوقيع على سرية الاتفاقيات توصلنا إلى اتفاق مبدئي قبل توقيع التسوية النهائية دون أن تتنازل مصر على أي من حقوقها ودون أن تخسر ملاك الشركة أو التوكيل أو اليابان نفسها كدولة صديقة، حيث وصلنا إلى حل مرضي ونجحنا فيه".



ومن ناحية أخرى أشار إلى أن قناة السويس خلال شهر مايو حققت إيرادات وصلت على 532 مليار دولار بزيادة 10% عن شهر مايو من العام الماضي، موضحًا أن هذا الشهر يعتبر ثاني أعلى إيراد شهري وثالث أعلى حمولة عدت صافية، مؤكدًا على نجاح القناة في جذب عملاء جدد لها بفضل حزم الحوافز التي قدمتها خلال جائحة كورونا لتعويض خلل التجارة العالمية وذلك بجذب سفن البترول والغاز القادم من الساحل الشرقي الأمريكي الذي كان يمر عبر قناة بنما ومنه إلى طريق رأس الرجاء الصالح.