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بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 24 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت التوقعات كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متوقعة.
بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الخميس
بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الخميس

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