Advertisements

الخطيب يقرر تعديل عقد نجم الفريق

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرارًا بالموافقة على تعديل عقد أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي في الفترة المقبلة بعد توصية من لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح والتي تضم في عضويتها زكريا ناصف.

ويحصل أكرم توفيق مع النادي الأهلي ، على 4.5 مليون جنيه في الموسم الواحد، وينتهي عقده موسم 2023 .
وقررت إدارة الأهلي تعديل عقد أكرم توفيق ورفع اللاعب للفئة الثانية ليحصل على 6 مليون جنيه في الموسم بدلا من 4.5 مليون جنيه، على أن تزيد بمعدل ثابت سنويا بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه اللاعب في الفترة الأخيرة وخاصًة مواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي الأبطال.

 

وجاء قرار الخطيب بالموافقة على تعديل عقد أكرم توفيق بعد إضطلاعه على حيثيات التقرير المقدم من لجنة التخطيط ورأت اللجنة أن يتم تعديل وتجدي عقد اللاعب تكريما لمجهوداته ، خاصة وانة يجيد اللعب في أكثر من مركز بإتقان .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الخطيب الاهلي

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في ضم نجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الشرقية للدخان تكشف أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

منذ أقل من ساعة

شاهد.. يوسف الحسيني يدخل في نوبة بكاء على الهواء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعات

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 19 مارس 2020

أخبار الأهلي اليوم السبت 21 مارس: نجم جديد يرحل عن الأحمر بأمر فايلر.. الزمالك يقدم عرضا كبيرا لضم نجم الأحمر.. الأهلي في خطر بسبب رمضان صبحي

أحمد فتحي يفاجئ الأهلي بشأن تجديد عقده

الأهلي يرفع قيمة عقد نجم الفريق المعار

الأهلي يرفض طلب مروان محسن

الأهلي يُقرر تعديل عقد السولية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

11:32 م

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

12:10 ص

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

11:32 م

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى