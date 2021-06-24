الخطيب يقرر تعديل عقد نجم الفريق





أصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرارًا بالموافقة على تعديل عقد أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي في الفترة المقبلة بعد توصية من لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح والتي تضم في عضويتها زكريا ناصف.





ويحصل أكرم توفيق مع النادي الأهلي ، على 4.5 مليون جنيه في الموسم الواحد، وينتهي عقده موسم 2023 .

وقررت إدارة الأهلي تعديل عقد أكرم توفيق ورفع اللاعب للفئة الثانية ليحصل على 6 مليون جنيه في الموسم بدلا من 4.5 مليون جنيه، على أن تزيد بمعدل ثابت سنويا بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه اللاعب في الفترة الأخيرة وخاصًة مواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي الأبطال.









وجاء قرار الخطيب بالموافقة على تعديل عقد أكرم توفيق بعد إضطلاعه على حيثيات التقرير المقدم من لجنة التخطيط ورأت اللجنة أن يتم تعديل وتجدي عقد اللاعب تكريما لمجهوداته ، خاصة وانة يجيد اللعب في أكثر من مركز بإتقان .



