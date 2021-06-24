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نجم برشلونة مطلوب في إنتر ميلان

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إنتر ميلان الإيطالي بطل الدوري حدد أحد نجوم برشلونة الإسباني هدفا رئيسيا له في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بطل الدوري الإيطالي هدفه في الصيف الحالي هو التعاقد مع الإسباني جوردي ألبا نجم برشلونة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يعلم بهذا الاهتمام ويريد دخول عدد من اللاعبين من صفوف إنتر ميلان ضمن تلك الصفقة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان في المقابل يعلم جيدًاً أن برشلونة يرغب في تخفيض الرواتب وذلك عن طريق التخلص من بعض النجوم الكبار ويتطلع لاستغلال ذلك.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن هذا الخبر غير صحيح وأنه لا توجد مفاوضات بين إنتر ميلان وبرشلونة من أجل ضم ألبا وأن هدف النادي الإيطالي هو تدعيم مركز الظهير الأيسر عن طريق التعاقد مع الإسباني ماركوس ألونسو نجم تشيلسي الإنجليزي.
 

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