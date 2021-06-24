الحمام يواجه دمنهور في مباراة صراع البقاء بالقسم الثاني



يلتقي في الرابعة عصر الخميس نادي الحمام المطروحي علي ملعبه بمركز شباب الحمام بمحافظة مطروح فريق دمنهور في إطار مباريات الجولة ال28 للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.



ويدخل الحمام المباراة تحت قياده مديره الفني طارق الصاوي المباراة تحت شعار لابديل عن الفوز ليرفع رصيده للنقطة 32 ليضمن البقاء قبل نهاية المسابقة بجولة قبل مواجهه الرجاء في ختام مباريات الدوري لهذا الموسم.



وحرص الصاوي علي مشاهدة بعض المباريات الاخيرة للفربق البحراوي مع اللاعبين بفندق الأقامة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق البحراوي وحرص خلال محاضرة المباراة علي تحفيز اللاعبين وتذكيرهم بأن هذه المباراة أهم مباراة في الموسم كله والتي تكلل مجهود وتعب الفريق طوال الموسم وأنه لابد من تحقيق الفوز لضمان البقاء في دوري القسم الثاني.



ويحتل الفريق المطروحي المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطه جمعهم من الفوز في 6مباريات، والتعادل في 11 مباراة، والخسارة في 11 مباراة.



ترتيب المجموعة الثالثة



1 - حرس الحدود 61 نقطة

2- فاركو 58 نقطة

3- الأوليمبي 49 نقطة

4- أبو قير للأسمدة 47 نقطة

5- بلدية المحلة 45 نقطة

6- دكرنس 38 نقطة

7- المنصورة 38 نقطة

8- الرجاء 37 نقطة

9- سبورتنج 34 نقطة

10- دمنهور 30 نقطة

11- الحمام 29 نقطة

12- كفر الشيخ 28 نقطة

13- مالية كفر الزيات 27 نقطة

14- الجزيرة 27 نقطة

15- بني عبيد 19 نقطة

16- بيلا 17 نقطة