Advertisements

الحمام يواجه دمنهور في مباراة صراع البقاء بالقسم الثاني

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements

يلتقي في الرابعة عصر الخميس نادي الحمام المطروحي علي ملعبه بمركز شباب الحمام بمحافظة مطروح فريق دمنهور في إطار مباريات الجولة ال28 للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

ويدخل الحمام المباراة تحت قياده مديره الفني طارق الصاوي المباراة تحت شعار لابديل عن الفوز ليرفع رصيده للنقطة 32 ليضمن البقاء قبل نهاية المسابقة بجولة قبل مواجهه الرجاء في ختام مباريات الدوري لهذا الموسم.

وحرص الصاوي علي مشاهدة بعض المباريات الاخيرة للفربق البحراوي مع اللاعبين بفندق الأقامة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق البحراوي وحرص خلال محاضرة المباراة علي تحفيز اللاعبين وتذكيرهم بأن هذه المباراة أهم مباراة في الموسم كله والتي تكلل مجهود وتعب الفريق طوال الموسم وأنه لابد من تحقيق الفوز لضمان البقاء في دوري القسم الثاني.

ويحتل الفريق المطروحي المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطه جمعهم من الفوز في 6مباريات، والتعادل في 11 مباراة، والخسارة في 11 مباراة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1 - حرس الحدود 61 نقطة
2- فاركو 58 نقطة
3- الأوليمبي 49 نقطة
4- أبو قير للأسمدة 47 نقطة
5- بلدية المحلة 45 نقطة
6- دكرنس 38 نقطة
7- المنصورة 38 نقطة
8- الرجاء 37 نقطة
9- سبورتنج 34 نقطة
10- دمنهور 30 نقطة
11- الحمام 29 نقطة
12- كفر الشيخ 28 نقطة
13- مالية كفر الزيات 27 نقطة
14- الجزيرة 27 نقطة
15- بني عبيد 19 نقطة
16- بيلا 17 نقطة

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الشرقية للدخان تكشف أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

منذ ساعة و 11 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. يوسف الحسيني يدخل في نوبة بكاء على الهواء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

منذ أقل من ساعتين

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ ساعة و 25 دقيقة

الخطيب يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

12:10 ص

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

11:32 م

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

11:32 م

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى