برلماني: حبس حنين حسام عبرة لكل من يفكر في الأفعال المنافية لتقاليد المجتمع

ثمن النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، قرار المحكمة بعقاب حنين حسام بالسجن 10 سنوات بتهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أنه حكم رادع وعبره لكل من تفكر في القيام بتلك الأفعال المنافية لعادات وتقاليد المجتمع المصري.





وقال "عبدالفتاح" في تصريحات لبوابة "الفجر": إنه من الضروري اتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة التطبيقات التي تساهم في نشر فيديوهات مسيئة تسئ إلى المجتمع خاصة وأننا مجتمع يحافظ على مبادئه، ومثل هذه الدعاوى التي تحرض الفتيات على ارتكابها تتماشى فقط مع المجتمع الأوروبي وليس الشرقي، مؤكدا على معاقبة كل من يحرض إلى إنشاء فيديوهات تدمر الشباب وتساهم في تفتيت المجتمعات.



