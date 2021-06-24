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تعرف على اخر تطورات سفر بعثة المنتخب الأولمبي لطوكيو

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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 تحدث زغلول صيام، المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي، إن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو حددت جلوس 7 أشخاص فقط من الجهاز الفني والطبي والإداري من كل المنتخبات بالإضافة إلى 7 بدلاء على الدكة.

وأكد زغلول صيام في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": " 7 أشخاص فقط سيجلسون على دكة البدلاء على أن يجلس باقي الجهاز في مدرجات الملعب".

وتابع: "لم نحسم حتى الوقت الجاري موعد السفر وخطة التدريبات ولكن نقوم بتنسيق كافة الأمور في الأيام الجارية مع اقتراب رحلة المنتخب إلى طوكيو".

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