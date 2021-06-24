تعرف على اخر تطورات سفر بعثة المنتخب الأولمبي لطوكيو









تحدث زغلول صيام، المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي، إن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو حددت جلوس 7 أشخاص فقط من الجهاز الفني والطبي والإداري من كل المنتخبات بالإضافة إلى 7 بدلاء على الدكة.





وأكد زغلول صيام في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": " 7 أشخاص فقط سيجلسون على دكة البدلاء على أن يجلس باقي الجهاز في مدرجات الملعب".



