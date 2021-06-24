موعد مباراة فرنسا المقبلة بدور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة منتخب فرنسا ومنتخب وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





وتعاجل منتخب فرنسا مع منتخب البرتغال بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل صدارة مجموعته في البطولة برصيد 5 نقاط.





ويترقب منتخب فرنسا مواجهة منتخب سويسرا ومنافسه في دور الستة عشر والذي يعتبر أحد المنتخبات من أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة يوم الإثنين 28 يونيو 2021 على ملعب أرينا ناسيونالا معقب ستيوا بوخارست الروماني في رومانيا.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قنوات بي أن سبورتس.



