شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

قال الدكتور إسماعيل علي، الطبيب الذي تم انقاذه، إنه يجلس في الشارع منذ عام 2012، معقبًا: "مفيش حد من أولادي موافق إني أرجع المنزل مرة تانية، الله يسهل لهم،..أنا عندي أربع بنات، وأقل واحد فيهم عمرها 34 عامًا".



وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء،: "أقسم بالله انا حنين على بناتي جدًا، ومش قاسي عليهم، وكنت عايز أجيب لهم الدنيا كلها، بس ممكن تكون امهم عندهم بالدنيا كلهم".



وأضاف: "تعبت في حياتي كثير، وبعد تدهور حياتي المادية قمت بالجلوس في السيدة نفسية، وعملت في بيع الفول النابت، موجهًا حديثه لأم بناته قائلًا: "أنا عايزك يأم عيالي تسمعي الكلمتين دول، انا جيتلك في يوم الساعة السادسة صباحًا، وقولت لك أنان عايز انام تعبان مارضتيش، وقلت ليا أصل بنتك تبهدلك".



ولفت إلى أن لم يتواصل مع أي احد من بناته في الأعياد أو شهر رمضان المبارك، معقبًا: "كان عندي اشتباه كورونا، ومن خوف الدار اللي انا قاعد فيها عليا، قدموا لي رعاية طبية متكاملة، وما حدش سأل فيا..ربنا يسهل لهم، انا كاتب وصية وقدمتها لصاحبة الدار التي ساعدتني في إرجاع الثقة في نفسي بان أكفن في الدار، وادفن دون علم بناتي"



وأشار إلى أنه سافر العالم كله سواء بلجيكا او فرنسا او بريطانيا او اليونان او أذربيجان، معقبًا: "لفيت العالم كله، والدول العربية كلها، ما خلتش مكان الا ما رحته"

