Advertisements

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:07 ص
الطيب الذي أنقذوه
الطيب الذي أنقذوه
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور إسماعيل علي، الطبيب الذي تم انقاذه، إنه يجلس في الشارع منذ عام 2012، معقبًا: "مفيش حد من أولادي موافق إني أرجع المنزل مرة تانية، الله يسهل لهم،..أنا عندي أربع بنات، وأقل واحد فيهم عمرها 34 عامًا".

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء،: "أقسم بالله انا حنين على بناتي جدًا، ومش قاسي عليهم، وكنت عايز أجيب لهم الدنيا كلها، بس ممكن تكون امهم عندهم بالدنيا كلهم".

وأضاف: "تعبت في حياتي كثير، وبعد تدهور حياتي المادية قمت بالجلوس في السيدة نفسية، وعملت في بيع الفول النابت، موجهًا حديثه لأم بناته قائلًا: "أنا عايزك يأم عيالي تسمعي الكلمتين دول، انا جيتلك في يوم الساعة السادسة صباحًا، وقولت لك أنان عايز انام تعبان مارضتيش، وقلت ليا أصل بنتك تبهدلك".

ولفت إلى أن لم يتواصل مع أي احد من بناته في الأعياد أو شهر رمضان المبارك، معقبًا: "كان عندي اشتباه كورونا، ومن خوف الدار اللي انا قاعد فيها عليا، قدموا لي رعاية طبية متكاملة، وما حدش سأل فيا..ربنا يسهل لهم، انا كاتب وصية وقدمتها لصاحبة الدار التي ساعدتني في إرجاع الثقة في نفسي بان أكفن في الدار، وادفن دون علم بناتي"

وأشار إلى أنه سافر العالم كله سواء بلجيكا او فرنسا او بريطانيا او اليونان او أذربيجان، معقبًا: "لفيت العالم كله، والدول العربية كلها، ما خلتش مكان الا ما رحته"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طبيب بوابة الفجر القناة الأولى الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خطر جديد يهدد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض الإصابات والوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق

منذ ساعة و 24 دقيقة

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

أسامة ربيع: توقيع اتفاق التسوية النهائية لأزمة السفينة ايفرجيفن في احتفالية كبيرة

منذ ثلث ساعة

ريال مدريد يُحدد سعر نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

طفل "عايز أنام يا حاجة": "مش عايز أروح المدرسة تاني"

نقاط هامة على الأب معرفتها لتربية ابنته بطريقة صحيحة

ضحية واقعة إلقاء رجل زوجته من البلكونة بفيصل: "رميت نفسي علشان أرتاح من حياتي معاه"

رشوة جنسية من العيار الثقيل

شقيق هيثم زكي يكشف تفاصيل تعرضه لضغوط قبل وفاته

شاهد.. رد فعل بسمة وهبة مع محاربة سرطان بكت على الهواء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق

06:53 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

07:07 ص

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى