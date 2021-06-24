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حوافز ورعاية صحية وجنسية تركية في ليبيا.. عرض أنقرة للمرتزقة عرض مستمر

الخميس 24/يونيو/2021 - 07:12 ص
علم ليبيا
علم ليبيا
كريم وزيري
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تسعى تركيا لأن تكون لاعبًا إقليميًا ودوليًا، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال فتح عدة ملفات، بينها ملف ليبيا، وحتي هذه اللحظة مازالت تركيا تحاول تثبيت قدمها في ليبيا عن طريق تواجد عسكري دائهم لها في الغرب الليبي على الرغم من الدعوات العالمية بضرورة سحب المرتزقة وإنشاء جيش وطني ليبي.

وخلال الفترة الماضية قامت تركيا بتبديل فرق المرتزقة بقاعدة الوطية، غير عابئة بقرارات إخراج هؤلاء المقاتلين من ليبيا ويقدر عددهم بحوالي 120 فردا نقلوا في حافلات مدنية باتجاه العاصمة طرابلس، على طريق العقربية الرابط بين قاعدة الوطية والطريق الساحلي الغربي في ليبيا وذلك في إطار تبديل فرق المرتزقة الموجودة في قاعدة الوطية، خاصة بعد إنزال ما يقارب 190 مرتزقا في القاعدة التي يستعمرها الأتراك.

واتجهت أنقرة إلى سياسة الإحلال والتجديد، إذ تقوم بإعادة بعض هؤلاء المرتزقة من الأراضي الليبية إلى أنقرة، في مقابل نقل أعداد أخرى من المرتزقة إلى الغرب الليبي، وتبلغ المجموعة العائدة ما بين 100 إلى 250 مرتزقًا، فيما توجهت أعداد مماثلة إلى ليبيا، وسط تحذيرات من إمكانية فرار بعض المرتزقة الموالين إلى القارة الأوروبية على غرار ما حدث في أوقات سابقة، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على دول القارة.

البنتاجون يكشف الوجود التركي
إلى جانب وجود عدد من العسكريين الأتراك الذين لا يزالون موجودن في القاعدة منذ فترة، تزامنا مع الرحلات الجوية الأسبوعية لإنزال العتاد والمرتزقة.

فيما نشرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي، قبل أيام، صورًا لعمليات تدريب المليشيات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس، في مخالفة واضحة للاتفاقيات التي تحكم وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا وقالت أن التدريبات الموجهة تأتي في إطار اتفاقية التدريب والمساعدة والمشورة" الموقعة مع حكومة فايز السراج السابقة.

الجدير بالذكر أن البنتاجون في آخر تقرير له أكد فيه ان تركيا أرسلت إلى ليبيا ما لا يقل عن 5000 مرتزق سوري عملوا بشكل وثيق مع أنقرة في الحرب الأهلية السورية، إذ أُرسلوا لمساعدة الميليشيات المتحالفة مع طرابلس في قتال قوات القائد العسكري المتمركز في الشرق خليفة حفتر وأن أنقرة نشرت أيضًا مئات عدة من القوات النظامية بما في ذلك المشغلون والفنيون لأنظمة الدفاع الجوي التركية المنتشرة في غرب ليبيا.

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