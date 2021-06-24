نهال عنبر تفرج عن صورة من كواليس "فارس" عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة نهال عنبر مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم"فارس"،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









واتضح من الصور وجود مشاهد أكشن وعنف في الفيلم ،وكتبت معلقة من خلال الصور:"اثناء تصوير فيلم #فارس مع محمد ابو النجا .. عابد بطوله الفنان أحمد ظاهر .. إيمان العاصي وكوكبه من أجمل الفنانين تأليف حسام موسي المخرج روؤف عبد العزيز".





يذكر أن نشر المخرج حسام الحسيني، صورة لوالدته الفنانة نهال عنبر، عبر خاصية ستوري بحسابه على تطبيق “إنستجرام”، موجهًا لها كلمة؛ بعد خضوعها لعملية جراحية.









وكتب حسام الحسيني، في تعليقه لوالدته نهال عنبر: «حمدلله على السلامة يا روح قلبي»، وفي المقابل شاركت أمه تعليقه على الصورة، بعد تحسن حالتها.









وكانت نهال عنبر، أعلنت عبر حسابها على انستجرام، إجرائها عملية منظار في المعدة، إذ نشرت صورة لها مع الطبيب المعالج، وعلقت: «النهاردة عملت منظار في المعدة مع الدكتور: أحمد مؤنس.. الحمد لله طلعت شوية التهابات بسيطة في المعدة وكتبلي علاج ليها.. بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدا.. الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدا ومحستش بتعب أثناء المنظار».



