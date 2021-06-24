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نجم الأهلي السابق: هذا الثنائي يستحق الانضمام للمنتخب الوطني

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي المصـري لن ينتقل إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ، مشيراً إلى صعوبة انتقال أي من لاعبي الفريق البورسعيدي إلى المارد الأحمر .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
أتمنى استمرار عمر كمال مع النادي المصري ، بعد تألق اللاعب هذا الموسم تحت قيادة علي ماهر ، ولكن إذا تمسك بالرحيل فستكون وجهته المقبلة ’’ بيراميدز ’’ وليس الأهلي ، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين سبق لهم الإنتقال من الفريق البورسعيدي إلى بيراميدز مثل إسلام عيسى و أحمد أيمن منصور ومحمود وادي .

واختتم أبو الدهب : أحمد رفعت وفريد شوقي يستحقان الإنضمام للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري خلال المعسكر المقبل ، نظراً لما يقدمونه هذا الموسم مع النادي المصري ، ولابد أن يكون باب المنتخب مفتوحاً أمام جميع لاعبي الدوري المصري .

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