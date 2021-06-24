موعد مباراة السويد المقبلة بدور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020









يستعد منتخب السويد لمواجهة منتخب وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





وحقق منتخب السويد الفوز على منتخب بولندا 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل صدارة مجموعته في البطولة برصيد 7 نقاط.





ويترقب منتخب السويد مواجهة منتخب ومنافسه المنتظر في دور الستة عشر والذي يعتبر أحد المنتخبات من أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 على ملعب هامبدون بارك في أسكتلندا.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قنوات بي أن سبورتس.



