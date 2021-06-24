هيدي كرم: "أنا حلوة طول عمري وبعتني بنفسي من قبل الطلاق"

ناقشت الفنانة هيدي كرم مع الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة نهال عنبر، تأثير الطلاق على الرجل والمرأة، في حلقة من برنامج راجل و2 ستات المذاع على قناة ON.





ووجهت شريهان أبو الحسن إلى هيدي كرم سؤالا وهو "احلويتي بعد الطلاق؟"، وكانت الإجابة موضحة أنها ترى أن المرأة تهتم بنفسها أكثر بعد الطلاق، وتنتبه لحياتها وعملها وعلاقاتها الأسرية والاجتماعية.



