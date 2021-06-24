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هيدي كرم: "أنا حلوة طول عمري وبعتني بنفسي من قبل الطلاق"

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
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ناقشت الفنانة هيدي كرم مع الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة نهال عنبر، تأثير الطلاق على الرجل والمرأة، في حلقة من برنامج راجل و2 ستات المذاع على قناة ON.

ووجهت شريهان أبو الحسن إلى هيدي كرم سؤالا وهو "احلويتي بعد الطلاق؟"، وكانت الإجابة موضحة أنها ترى أن المرأة تهتم بنفسها أكثر بعد الطلاق، وتنتبه لحياتها وعملها وعلاقاتها الأسرية والاجتماعية. 

وقالت هيدي كرم عن نفسها:" أنا طول عمري بهتم بنفسي وباخد بالي من نفسي وطول عمري حلوة وبعتني بنفسي". 

وأوضحت هيدي كرم، أن هناك دراسات أكدت أن 61% من السيدات يصبحن أكثر سعادة بعد الطلاق ويكن راضيين عن وضعهن من غير زواج.

وأشارت هيدي كرم إلى أن المرأة بعد الطلاق تكون مهزوزة ومكسوفة وتخشى المجتمع لكن الرجل يشعر بحريته ويصبح منتعشا، لكن بعد فترة تستعيد هي نفسها مرة أخرى وتصبح أكثر راحة وسعادة ومنظمة أكثر، أما الرجل لا يهتم به أحد ويصبح وضعه أسوء. 

أزمة فيديو هيدي كرم
 

تصدر اسم الفنانة هيدي كرم تريند محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية بعد أزمة الفيديو الشهير لها مع ابنها الذي تلقت بسببه الكثير من التعليقات السلبية.

كانت هيدي كرم نشرت فيديو لها مع ابنها الوحيد وهي تمارس معه الرياضة بطريقة عفوية بهدف الاحتفاء بقدرة ابنها على حملها أثناء تمارينه اليومية المعتادة لكن تعليقات المتابعين كانت غير متوقعة.

واضطرت هيدي كرم للرد على هذه التعليقات المتجاوزة في ستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، وهو ما زاد من حدة الموضوع.

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