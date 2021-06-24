يصيب 325 مليون شخص حول العالم.. 7 حقائق صادمة عن التهاب الكبد الوبائي

التهاب الكبد هو رد فعل يحدث عندما تتعرض خلايا الكبد لهجوم بواسطة ميكروب أو مادة مسببة للأمراض، حيث إن الكبد هو عضو في الجهاز الهضمي يساعد في عملية الهضم ويقوم بالعديد من الوظائف الأساسية الأخرى.





وتقدم "الفجر"، في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي، و7 حقائق يجب أن تعرفها عنه:





ما هي أعراض التهاب الكبد؟

يمكن أن تشمل أعراض التهاب الكبد مجموعة متنوعة من أجهزة الجسم، مع تأثيرات تتراوح بين انخفاض مستوى الطاقة إلى تهيج الجلد إلى أعراض البطن والجهاز الهضمي، ويجب عليك الاتصال بالطبيب إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، وتشمل:





الأعراض الشائعة لالتهاب الكبد:

هناك أنواع مختلفة من التهاب الكبد، والأعراض تختلف تبعا للنوع، في بعض الأحيان، قد يكون أي من هذه الأعراض شديدًا:

_ تورم في البطن وانتفاخ

_ إسهال

_ تغير لون البول والبراز

_ إعياء

_ صداع الراس

_ حكة في الجلد

_ الم المفاصل

_ فقدان الشهية

_ حمى منخفضة

_ الكآبة والخمول

_ الغثيان مع أو بدون القيء

_ اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)





أسباب التهاب الكبد:

التهاب الكبد له أسباب مختلفة، وهذا يتوقف على النوع، كما أن الالتهابات الفيروسية هي سبب شائع، إلى جانب التعرضات السامة وبعض الحالات الموروثة.

قد يكون سبب التهاب الكبد ما يلي:

_ مدمن كحول

_ نقص ألفا -1 انتيتربسين (حالة وراثية تؤدي إلى تلف الكبد والرئة)

_ رد فعل المناعة الذاتية

_ انخفاض تدفق الدم إلى الكبد

_ المخدرات أو السموم

_ نقص صباغ الدم (اضطراب يتميز بالحديد الزائد في الجسم)

_ اليرقان الانسدادي

_ عدوى فيروسية

_ مرض ويلسون (اضطراب يؤدي إلى ترسب النحاس الزائد في الجسم)





كما أن هناك 7 حقائق يجب أن تعرفها عن التهاب الكبد الوبائي كالآتي:





الحقيقة الأولى:

هناك 9 أنواع مختلفة من التهاب الكبد، هي:"أيه، بي، سي، دي، إى"، وهي الأكثر شيوعًا، كما أن هناك أيضًا بعض أمراض التهاب الكبد الفيروسي النادرة والحادة "إى، إكس، جي"، وهناك التهابا الكبد المزمنان "سي، بي".





الحقيقة الثانية:

ليس من الضروري أن تكون لالتهاب الكبد المزمن، أعراض واضحة، حيث يتم تشخيص الحالة بعد أن تستمر لأكثر من 6 أشهر، ولا توجد أعراض رئيسة بخلاف العلامات الغامضة كالإرهاق والألم في الجزء العلوي من البطن، والذي يمكن تجاهله بسهولة على أنه مرض بسيط.





الحقيقة الثالثة:

يمكن أن يسبب التهاب الكبد الحاد اليرقان، وعلى عكس الحالات المزمنة لالتهاب الكبد الوبائي، فإن التهاب الكبد الحاد تظهر أعراضه بسرعة، ويحدث هذا عندما يتراكم البيليروبين، وهو مادة نفايات برتقالية اللون تنتج عن الانهيار الطبيعي لخلايا الدم الحمراء في الدم بسبب انخفاض وظائف الكبد، مما يؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين والأظافر.





الحقيقة الرابعة:

يمكنك أخذ اللقاحات لمنع العدوى، وبشكل عام، يتم أخذ اللقاح على جرعتين بمدة زمنية تصل من 6 إلى 18 شهرًا، ويتم حقن لقاح التهاب الكبد على 3 جرعات على مدى 6 أشهر، ومع ذلك، فإن هذه اللقاحات يمكن أن تحمينا فقط من التهابي الكبد "إيه وبي".





الحقيقة الخامسة:

لم يتم تطوير لقاح التهاب الكبد "سي" بعد، وعلى مر السنين، حدد العلماء ما لا يقل عن 6 أنواع مميزة وراثيًا من الفيروس، ونحو 50 نوعًا فرعيًا مختلفًا، مما يجعل من الصعب حقًا الحصول على لقاح.





لذلك، على الرغم من أن التهاب الكبد "سي" هو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب الكبد الفيروسي، لكن حتى الآن لا يوجد لقاح له.





الحقيقة السادسة:

الآثار الطويلة الأمد لعدوى التهاب الكبد مميتة، وحتى عندما لا تكون الأعراض واضحة بشكل ملحوظ، فإن التهاب الكبد يؤثر سلبًا على الكبد.





وواحدة من أكثر النتائج المخيفة لهذه الحالة، هي تليف الكبد، الذي يحدث عندما يبدأ النسيج الندبي بتجاوز الأنسجة السليمة داخل الكبد، والتي بدورها توقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، وهذا يؤدي إلى تورم القدمين، وزيادة ضغط الدم، وكدمات ونزيف مزمن، وتسمم الدماغ.





الحقيقة السابعة: