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تعرف على تفاصيل الكاملة لشهر عسل الفنان حسن أبو الروس

الخميس 24/يونيو/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
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أعلن الفنان حسن أبو الروس، عن خطته  لقضاء شهر العسل مع زوجته، مصممة الجرافيك العالمية غادة والي.

وكشف في تصريحات لبرنامج ET بالعربي،  أنه سوف يقضي شهر العسل مع مستر إكس في المكسيك.


 وأوضح سبب فكرة الفرح المختلفة وقال: "فكرة الفرح المختلفة عشان أنا وغادة بنحب الألوان والسيرك والبهجة، وبنحب الملاهي واللعب جدا، فقلنا نعمل فرح يعبر عن شخصياتنا، وفي أكثر مكان بنحبه وهو الملاهي، وطبعا أحسن مكان زيد بارك، ملاهي حلوة وكبيرة. حبّنا بدأ بره مصر، إحنا الاتنين كنا مسافرين في لبنان وبدأت الشرارة في قلوب العذارى".


يذكر أن حسن أبو الروس شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "بنت السلطان"، مع كل من روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

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