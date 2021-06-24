المنتخب الأولمبي: نحاول ضم محمد صلاح ومصطفى محمد









تحدث زغلول صيام، المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي، إن مسألة انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول ومصطفى محمد لاعب جالتة سراي إلى المنتخب الأولمبي لم يتم حسمها حتى الآن.





وأكد زغلول صيام في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": "الكابتن شوقي غريب وضع خطتين للمرحلة المقبلة وبالنسبة للاعبي الأهلي وبيراميدز وسيتم حسم القرار بشأن مخاطبة كاف بتعديل موعد نهائي افريقيا يوم 27 يونيه".





وأضاف: "هناك 3 لاعبين من كايزر تشيفز ينضمون إلى المنتخب الأولمبي الجنوب أفريقي والجميع يبحث عن مصلحته ومصلحة منتخبه وكايرز سيوافق على تعديل المباراة النهائية في أفريقيا حال صعوده".





وأتم: "يوم 30 يونيه أي بعد 8 أيام هو اخر موعد لإرسال القائمة الخاصة بكل المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو".



