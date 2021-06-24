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المنتخب الأولمبي: نحاول ضم محمد صلاح ومصطفى محمد
الخميس 24/يونيو/2021 - 01:57 ص
محمد جمال
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تحدث زغلول صيام، المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي، إن مسألة انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول ومصطفى محمد لاعب جالتة سراي إلى المنتخب الأولمبي لم يتم حسمها حتى الآن.
وأكد زغلول صيام في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": "الكابتن شوقي غريب وضع خطتين للمرحلة المقبلة وبالنسبة للاعبي الأهلي وبيراميدز وسيتم حسم القرار بشأن مخاطبة كاف بتعديل موعد نهائي افريقيا يوم 27 يونيه".
وأضاف: "هناك 3 لاعبين من كايزر تشيفز ينضمون إلى المنتخب الأولمبي الجنوب أفريقي والجميع يبحث عن مصلحته ومصلحة منتخبه وكايرز سيوافق على تعديل المباراة النهائية في أفريقيا حال صعوده".
وأتم: "يوم 30 يونيه أي بعد 8 أيام هو اخر موعد لإرسال القائمة الخاصة بكل المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو".
وأوضح: "القائمة تضم 18 لاعبًا و4 لاعبين بدلاء يمكن الاستعانة بهم من المدرجات حال الحاجة إليهم".
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