موعد مباراة ألمانيا المقبلة فى يورو 2020

انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد تعادل منتخب البرتغال امام نظيره منتخب فرنسا وتعادل منتخب ألمانيا امام نظيره منتخب المجر.





ومن المقرر ان تبدأ مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يوم السبت المقبل.





وجاءت مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية كالتالي:





ويلز vs الدنمارك.

إيطاليا vs النمسا.

هولندا vs التشيك.

بلجيكا vs البرتغال.

كرواتيا vs اسبانيا.

فرنسا vs سويسرا.

ألمانيا vs إنجلترا.

السويد vs أوكرانيا.



