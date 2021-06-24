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موعد مباراة ألمانيا المقبلة فى يورو 2020

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد تعادل منتخب البرتغال امام نظيره منتخب فرنسا وتعادل منتخب ألمانيا امام نظيره منتخب المجر.

ومن المقرر ان تبدأ مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يوم السبت المقبل.

وجاءت مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية كالتالي: 

ويلز vs الدنمارك.
إيطاليا vs النمسا.
هولندا vs التشيك.
بلجيكا vs البرتغال.
كرواتيا vs اسبانيا.
فرنسا vs سويسرا.
ألمانيا vs إنجلترا.
السويد vs أوكرانيا.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب إنجلترا مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.

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