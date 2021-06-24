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على ماهر يوافق على تجديد عقده مع المصري

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:37 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن على ماهر المدير الفنى للفريق سيوقع عقود تمديد تعاقده عقب نهاية مباراة الانتاج الحربى والمقرر إقامتها الجمعة المقبل .

وقال الخولى فى تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
 تم الإتفاق مع علي ماهر على تمديد تعاقده لمدة موسم ، وسنعقد جلسة معه عقب مباراة الانتاج الحربى  ، عقب نتائجه المتميزة مع الفريق ولمسنا ترحيب وموافقة من المدرب على الاستمرار لذا سوف نحسم الامور بشكل رسمى عقب مباراة الانتاج الحربى ، وأطمئن الشارع البورسعيدي على الفريق ، وأؤكد لهم على بقاء الجهاز الفني للفريق خلال الموسم المقبل وعدم الرحيل إلى بيراميدز كما تردد مؤخراً .

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