على ماهر يوافق على تجديد عقده مع المصري









تحدث محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن على ماهر المدير الفنى للفريق سيوقع عقود تمديد تعاقده عقب نهاية مباراة الانتاج الحربى والمقرر إقامتها الجمعة المقبل .





وقال الخولى فى تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :