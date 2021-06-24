أغنية "لو كنت" للثنائي هيفاء وهبي وأكرم حسني تحصد 7 ملاين مشاهدة

حقق فيديو كليب أغنية “لو كنت” لـ هيفاء وهبي، وأكرم حسني، نجاح كبير جداً حيث اقترب من كسر حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات أغنية “لو كنت”: “لو كنت ارنب كان اكيد هايبقي الفيل صديقي .. لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي .. لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي .. لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي .. لو كنت مسابقة كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال و هناك انا هاشتكيكي”.

لو كنت كتاب انا كنت هابقي كتاب عن الجمال .. لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال .. لو كنت سكة هاكون يمين انا عمري ما أكون شمال .. معادلة صعبة و حلها محتاج الف احتمال .. لو كنت لعبة كنت هابقي عروسة باربي لابسة بمبمي اما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال".





أغنية “لو كنت” كلمات والحان أكرم حسني، وتوزيع موسيقي توما، والفيديو كليب من اخراج حسام الحسيني.



